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鉅亨速報

營收速報 - 展達(3447)11月營收3.27億元年增率高達124.68％

鉅亨網新聞中心 2024-12-05 14:15


展達(3447-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣3.27億元，年增率124.68%，月增率0.14%。

今年1-11月累計營收為23.51億元，累計年增率-13.67%。

最新價為72.8元，近5日股價上漲1.95%，相關通信網路上漲1.8%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+855 張
  • 外資買賣超：+857 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 3.27億 125% 0%
24/10 3.26億 109% 3%
24/9 3.18億 79% 22%
24/8 2.59億 61% 20%
24/7 2.16億 25% 12%
24/6 1.92億 -2% 20%

展達(3447-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為寬頻網路應用產品之製造及銷售。智慧家庭物聯網產品之製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收展達

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