營收速報 - 展達(3447)11月營收3.27億元年增率高達124.68％
鉅亨網新聞中心 2024-12-05 14:15
今年1-11月累計營收為23.51億元，累計年增率-13.67%。
最新價為72.8元，近5日股價上漲1.95%，相關通信網路上漲1.8%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+855 張
- 外資買賣超：+857 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|3.27億
|125%
|0%
|24/10
|3.26億
|109%
|3%
|24/9
|3.18億
|79%
|22%
|24/8
|2.59億
|61%
|20%
|24/7
|2.16億
|25%
|12%
|24/6
|1.92億
|-2%
|20%
展達(3447-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為寬頻網路應用產品之製造及銷售。智慧家庭物聯網產品之製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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