鉅亨速報 - Factset 最新調查：微星(2377-TW)目標價調降至180元，幅度約7.69%
鉅亨網新聞中心 2024-12-05 12:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對微星(2377-TW)提出目標價估值：中位數由195元下修至180元，調降幅度7.69%。其中最高估值235元，最低估值143元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予微星(2377-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立4位、保守悲觀0位。
微星(2377-TW)今(5日)收盤價為174元。近5日股價上漲2.94%，相關電腦週邊近5日上漲3.68%，集中市場加權指數上漲4.12%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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