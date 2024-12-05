經濟成長未達5%也無妨 中國官媒籲破除「速度崇拜」
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-05 14:55
日本官方媒體日前發文警告，不要盲目追求更快的經濟成長，並稱接下來政策將更加重視刺激消費。
《新華社》4 日評論指出，今年全年經濟增長目標是 5% 左右，當局一直朝這個目標全力以赴。經過努力，在 5% 的左一點或是右一點，都可以接受。
文章還提出，當前中國經濟更加注重實現「質的有效提升和量的合理增長」，而不是簡單以 GDP 論英雄。如果不破除「速度崇拜」，習慣於鋪攤子、上項目，即使暫時把速度抬上去了，也會透支未來的增長
這份對於經濟成長的謹慎基調可能令投資人失望，因為期盼下週的中央經濟工作會議，將發出對於 2025 年更強有力的刺激信號。
儘管川普將重返白宮，預示著可能會嚴重破壞雙邊貿易的關稅戰，但中國當局對在為期兩天的活動中討論保持明年增長目標與 2024 年目標保持一致的期望很高。
自 9 月以來，中國政府推出一系列重大刺激行動，以確保實現年度成長目標，這是北京鮮少出現引人注目的政治目標，包括降息和支持房地產業，以及一項 1.4 兆美元的計劃來救助負債累累的地方政府。
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