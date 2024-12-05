KKday獲國發基金等金主注資7000萬美元 2025聚焦四大發展策略

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-05 11:48

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旅遊電商平台 KKday 今 (5) 日宣布再獲約 7000 萬美元資金挹注，本次募資由 Cool Japan Fund、國發基金、ZUU & De Capital Fund、彰銀創投和達盈管理顧問等投資人協力支持，展望 2025 年，將全力加速擴張在亞太市場的布局，並持續透過 AI 應用和數位科技，協助旅遊體驗業者數位轉型。

KKday 表示，新資金挹注後，將聚焦四大營運策略，包括精準策略結盟、吸納亞太頂尖人才、善用 AI 旅遊科技和啟動品牌再造。

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KKday 創辦人暨執行長陳明明分享，日本向來是亞洲各地遊客首選的海外旅遊目的地，據 KKday 全市場數據，日本旅遊各占台灣、香港和韓國出境市場 30%，新加坡和東南亞出境市場也有 20% 以上。

因此，KKday 除了持續拓展全球旅遊體驗商品，也同步啟動「全方位日本通」計劃，期許成為亞洲旅客赴日旅遊的平台首選。

KKday 今年 8 月甫與日本知名住宿預訂平台 Jalan 合作、導入近萬間日本在地住宿，讓台灣旅客可深度玩日本、體驗各類風格住宿，近來也與日本人氣餐廳預訂平台 Tabelog 合作，導入超過 42000 家美食餐廳，無需再爲語言不通或訂位不便而困擾。

KKday 透過與日本網路平台的策略結盟，全球商品數已突破 35 萬種。

而為加速科技升級，KKday 正積極擴大軟體開發團隊，除了在台灣、日本設立技術據點，並成立專責 AI 旅遊科技小組，致力推動內容生成、搜尋優化、客服自動化等領域，初步已完成自動生成景點推薦文章、同義詞搜尋擴充和 FAQ 智能生成系統。