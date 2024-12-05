瑞銀：明年靠內需 日股料漲5% 房地產、IT服務、電信看俏

鉅亨網編譯許家華 2024-12-05 15:01

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瑞銀（UBS）分析師報告指出，隨著當地經濟的改善，日本股市預計將受益於內需的增長。儘管如此，由於美國當選總統川普擬增加關稅，貿易相關逆風恐將衝擊日本企業。

瑞銀預計，日經 225 指數在 2025 年底將達到 41,500 點，而東證指數（TOPIX）明年將收於 2,900 點，大約較當前水準上漲 5%，但略低於瑞銀之前的預測。瑞銀認為，川普擬議調漲的美國關稅將負面衝擊日本企業，尤其是出口導向的企業。

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儘管如此，瑞銀認為，在持續通膨和薪資上漲的情況下，日本經濟將實現名義成長，且日本計劃的公司治理改革將進一步增加股東回報以及整體價值的潛力。然而，瑞銀也警告，若關稅情況嚴重，將使日本經濟難以避免衰退，因此建議投資者轉向受益於內需的行業。

在未來幾年，瑞銀預期日本銀行將在 2025 年底前將政策利率提高至 1%，這將有利於私營消費的增長。瑞銀分析師在報告中表示：「我們對零售和食品等與消費相關的行業持樂觀態度，因為這些行業在過去兩年中落後於日本股市，我們認為隨著實際工資的上升，消費復甦的動能和行業重組將會增強。」