進駐高雄專區設OMU？國泰金李長庚：概念很好 一定響應

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-04 23:24

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金管會打造台灣成為亞洲資產管理中心，將以高雄亞灣作為金融專區首站，主委彭金隆周五將率領 10 多家銀行南下參訪，國泰金 (2882-TW) 總經理李長庚今 (4) 日表示，一定會響應政策，並直言開放設立 OMU 的構想非常好，可直接在當地進行境外資產管理業務，涵蓋 OBU、OIU、OSU。

金管會主委彭金隆今年 9 月拋出高雄金融專區概念，他強調「有專區才會形成聚落」，主要參考日本各地區特色金融的作法。

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對此，李長庚表示，台商海外資金一定是分散的，可能分散在不同國家、不同銀行裡，期待金管會推動台灣打造亞洲資產管理中心，可以吸引一些資金回流。

李長庚進一步指出，主委彭金隆的目標很明確，我們是亞洲資產管理中心之一，因此，「狡兔有三窟，台灣只要是其中一窟就可以了」。

金管會推動金融專區首站落腳高雄亞灣，國泰世華銀行是否考慮進駐？李長庚回應，「基本上應該會」，我們一定會響應政策，而且希望大家都要響應政策。

李長庚表示，事實上，國泰金旗下數數發早已在高雄亞灣區成立資訊開發中心 (CDC)，「我們算是最早進駐亞灣的金融機構」。

接下來是否考慮直接在亞灣設立境外資產管理分行 (OAMU)？李長庚說，要看法規怎麼走，基本上，金融專區裡面可以設立 OBU(國際金融業務分行)、OSU(國際證券業務分公司)、OIU(國際保險業務分公司)，全都可以設，甚至開放設立 OMU(境外資產管理特區)。