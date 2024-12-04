神達數位明年三大事業向上 營收估雙位數成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-04 18:28

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神達控股 (3706-TW) 旗下神達數位總經理張樂羣今 (4) 日表示，明年三大智慧移動、智慧車載、智慧物聯網等三大事業都會成長，營收可望雙位數成長，公司也規劃明年登錄興櫃。

張樂群表示，智慧物聯網 (Smart AIoT) 產品包括 Panel PC、POS 機、工業電腦等，受惠掌握到幾個業界領導客戶，明後年動能都不錯，產品應用在智慧零售、智慧餐飲，市場日本、美國為主。

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行車紀錄器為主的智慧移動 (Smart Mobility)，張樂羣表示，明年車市雖然沒有那麼好，但今年旗下自有品牌 Mio 推出多款新品，加上規格升級、產品單價提升，對明年成長還是滿有期待。

至於智慧車載 (Smart Telematics)，張樂羣指出，業務進展不錯，除了硬體產品外，訂閱制的雲端及軟體服務也獲客戶導入，目前客戶包含多家車隊管理公司，主攻商用車市場。

產能方面，張樂羣說明，越南廠預計明年投產，但產能拉升需要時間，目前銷美產品以台灣廠因應；針對未來美國關稅變數，他則指出，母集團在美國有據點，未來若要建置當地產能，應以後段組裝為主，因為投入成本相對較低。