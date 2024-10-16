新光銀工會提5點訴求 金管會：最高標準看待員工安置計畫

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-16 19:44

‌



新光金 (2888-TW) 與台新金 (2887-TW) 已於 10 月 9 日股東臨時會通過合併案，新光銀行工會今 (16) 日向金管會遞交陳情書，理事長李孟庭表示，目前已有 7 成員工入會，此次提出 5 點訴求，新光金尚未與工會協商「員工安置計畫」，希望金管會持續追蹤，並在台新、新光及工會三方達成共識下，文件齊備送件，這樣對員工才有保障。

全金聯與金管會今天舉行年度座談，金管會主委彭金隆親自出席聆聽金融業各工會代表的意見，會議進行約 2 小時，新光銀行工會遞交陳情書，由銀行局副局長侯立洋代表接下。李孟庭表示，金管會有承諾，未來在兩家金控正式遞件後，將以最高標準去看待員工安置計畫，希望合併過程中，勞資雙方溝通順暢、和諧，合併後比較不會產生更多勞資爭議。

‌



新光銀行工會自 9/19 成立，截至上周已有 2600 多名員工申請入會，約占新光銀員工總數 7 成，目前仍在持續收件，顯見絕大多數員工對於本次合併案心存疑慮，難以信任存續、消滅公司將提出最適「員工安置計畫」，因此請求金管會持續追蹤新光金與工會協商安置計畫的進程，確保新光金確實與員工溝通對話。

李孟庭直言，兩家金控尚未與工會商談「員工安置計畫」任何具體內容，卻對外公布可能的送件時程，此外，新光金 10/11 告知工會，已舉行六次會議商討「員工安置計畫」，惟會議悉無勞方代表或工會成員與會，亦不見任何會議紀錄，與董事長魏寶生受訪時表示「一直在與員工溝通」的說辭矛盾不一，難認其已盡保障員工陳述意見權利的義務。

談及近月與新光金的溝通，李孟庭透露，10/11 有前往金控與高層會面，進行首次會談，發言人本周也有與工會聯繫溝通，金控坦言，他們過去確實沒有溝通，但不代表未來不會溝通，並提及 8/22 董事會通過以前高層都有簽下保密協定，且股臨會前也不適宜太早開始溝通，李孟庭對此表示理解，新光金也承諾，台新金將會提出另一個版本的員工安置計畫，並開始啟動協商，工會對此表示相當樂見。

李孟庭轉述侯立洋接下陳情書時的回應，他表示，必須等到台新金與新光金兩方同時送件，才會開始審查，若是一方先送件，產生文件不一致情形，可能會更為難。李孟庭認為，文件齊備的情況必須建立在台新、新光及工會三方達成共識下，這樣對員工才有保障。

李孟庭說，相信金控已經開始擬定關於合併後的員工優離、優退及保障等細項，未來將會從金控提出的版本進行討論，工會表示尊重，希望涵蓋到所有保障員工最大的權益，現在工會內部也開始形成自己版本的員工安置計畫，讓之後溝通過程可以更加順暢，不過，他坦言，這個討論過程相當複雜，從以往日盛金的經驗來看，就討論了足足一整年才通過。

李孟庭進一步指出，審酌本案規模遠超其他金融機構合併案，且旗下子公司不論營運規模、員工僱傭性質、薪酬制度、福利措施與合併後實質存續的各子公司皆迥異，單一員工安置計畫不適用於全體金控員工，因此主張應依各子公司具體情況，分別訂定安置計畫」，以保障新光金控旗下員工的工作權。

媒體問及，是否有設定與新光金溝通的時間表，李孟庭表示，當初看到 2 家金控提及送件的時間表，老實說，對於工會、員工造成很大的心理負擔及壓力，因此，擬定員工安置計畫內容，恐怕也是草率、急就章、不完備，他認為，希望在大家都準備好的情況下，進行一步一步的討論，較為妥適。