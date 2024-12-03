金管會證實新新併已送件 如需補件會盡速通知

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-03 18:27

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談及新新併送件進展，侯立洋表示，金控機構如欲合併，必須由兩家一起送件來向主管機關申請合併的許可，今天已經收到台新、新光兩家金控遞件申請的資料，會依照相關程序來審查。

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至於後續補件時程，侯立洋說，相關書件是否符合、完備，需要經過檢視才會知道，因此無法預測主管機關何時要求補件，他重申會盡快展開審查，如需補件也會請業者盡快補充資料。

至於台新、新光與主管機關溝通的情形，侯立洋表示，和業者的溝通很順暢，業者若有需要討論，雙方都會進行討論。相關的文件部分，也會提出相關要求或說明，對方就會依照相關的說明來去提供資料，最後是否有送出符合所需的資料，會檢視之後再去確認。

談及審查時限，侯立洋說，原則上，新新併審查沒有規範的期限，所以就回歸到行政程序法的 2 個月，但這個前提是沒有需要補件或釐清的部分，況且如有需要還是可以延長。

侯立洋重申，會先檢視新新併遞出的文件完不完備，如果需要補件的話，會盡快請他們來補充說明，或是補充文件，我們會再來積極的審查。

新光金持續與旗下子公司工會溝通員工安置計畫，侯立洋表示，業者必須檢附跟工會協商或勞資協議會議的紀錄，會檢視是否有相關的文件，以及計畫內容是不是取得共識，都會盡快檢視。