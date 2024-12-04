營收速報 - 大量(3167)11月營收3.20億元年增率高達101.54％
鉅亨網新聞中心 2024-12-04 18:15
今年1-11月累計營收為22.52億元，累計年增率97.97%。
最新價為118元，近5日股價下跌-6.12%，相關電機機械上漲0.33%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1113 張
- 外資買賣超：-1087 張
- 投信買賣超：+11 張
- 自營商買賣超：-37 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|3.20億
|102%
|-1%
|24/10
|3.22億
|103%
|16%
|24/9
|2.76億
|129%
|22%
|24/8
|2.26億
|115%
|4%
|24/7
|2.19億
|168%
|26%
|24/6
|1.74億
|109%
|6%
大量(3167-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為各種機器之設計製造加工及買賣。各種模具之設計製造加工及買賣。上項有關業務之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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