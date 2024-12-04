高檔不墜，波段強勢股的機會

永誠資產管理處 2024-12-04 17:27

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依當前股債環境來看，市場波動過程的確有不少風險，但中長期多頭走勢並沒有改變，顯示回檔仍應該是要好好把握機會的階段；而就個股而言，若始終沒有脫離多頭格局，處在整理階段的標的，也值得留意後續是否有更多利多以激勵股價再度創高。

今天來看股價持續維持在季線上方，走波段多頭結構的 4571 鈞興 - KY。

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自 10 月初股價一度創波段新高以來，目前股價未再向上突破，但過程之中的回檔也都不深，明顯有資金支撐，筆者認為其便屬於前述的強勢多頭股。

鈞興是齒輪廠，依其 11 月法說會資料來看，主要產品別照比重排序來看，分別為齒輪箱、精密五金件、全鋼傘齒、粉末冶金齒輪、全鋼直齒、齒輪研磨 / 偕波及其他。近期財務表現而言，Q3 獲利因業外因素影響，獲利季減近 3 成，毛利率則是持平小降，未有太明顯的成長，可說是短線上微乎其微的利空，不影響中長期展望。重點在於齒輪研磨、諧波減速器等較高毛利產品，比重相較前季的 5.34%，增加至 7.12%，搭配先前筆者提及，公司今年營運回到成長趨勢，此產品結構轉變，是有利其中期轉型發展的。

上述的高階產品比重變化，當然會因為季度出貨狀況不同而有所影響，對照 Q1 相關產品比重為 6.93%，看似目前與年初大致持平，不過跟去年大多不到 5% 來看，確實在營運上是件利多；且筆者先前分享過” 機器人相關營收可以享有翻倍的高成長性，在毛利率偏高的產品大舉成長下，對於後續企業轉型的預期也會更加明朗，往往也是評價得以向上拉升的關鍵。” 目前看法依舊維持，對其評價提升仍值得樂觀期待。

再來，短期營收尚未有明顯表現，還處在正常範圍中，這也正是可以期待利多發酵的點；明年擴廠後的新產能挹注預期會是關鍵動能之一。再度重申” 前幾年建好的新廠房，目前稼動率仍有提升空間，再搭配新設備，明年總產能有望提升超過 3 成”，預計會有較顯著的營運成長表現。

若以近期營運尚未繳出太亮眼成績單，那股價是否仍有反映空間，或是已經大致反映，值得持續觀察。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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