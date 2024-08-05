夏季飲品旺季到 鮮活果汁-KY 7月營收月增8.8%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-05 17:25
鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (5) 日公布最新營收資訊，2024 年 7 月營收為 4.51 億元，較上月成長 8.87%，受到中國大陸市場經濟低迷，消費降級大環境影響，年減 21.87％，累計 1-7 月合併營收 25.18 億元，年減率 13.26%。
鮮活果汁 - KY 在 7 月營收 4.51 億元，月增率 8.87％，主要成長動能在於邁入新茶飲傳統銷售旺季，帶動整體新茶飲門市銷售量增加，另外，部分客戶在本月推出新品上市，也帶動銷售杯數往上攀升，穩定挹注營收。
鮮活果汁 - KY 主管表示，受到中國大陸經濟低迷，消費降級大環境影響，且整體新茶飲市場仍處於紅海競爭時代，導致新茶飲門店營業額呈下滑趨勢，同時，經銷商及中小型品牌的空間被大品牌擠壓也對公司造成部分影響，以致 7 月營收較去年同期減少 21.87％，累計 1-7 月合併營收 25.18 億元，年減率 13.26%。
展望後市，為因應新茶飲行業追求高性價比的趨勢，鮮活根據公司自身定位和競爭優勢，與上游原料供應商進行深度合作，在盛產及或者價格最優時間進行年度鎖單，確保原料品質和價格穩定。
同時，鮮活果汁 - KY 廣西廠對芒果、百香果等鮮果進行加工，保證公司主要產品原物料供給及源頭掌控，加上多部門協作開源節流，降本增效，提高產品競爭力，以及持續開發滿足市場需求的直飲類產品、餐飲小包裝產品及應季水果類產品，以期增加營收動能。
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