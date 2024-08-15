鮮活果汁-KY上半年淨利年減45% EPS爲4.06元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-15 17:54

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鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (15) 日公布最新獲利資訊，2024 年第二季稅後純益 9208 萬元，季增 1.03 倍，年減 55.35%，每股純益 2.72 元，2024 年上半年稅後純益 1.37 億元，年減 45.4%，每股純益 4.06 元，因中國大陸新茶飲市場受到消費降級以及產業競爭影響，致使營運逢逆風。鮮活積極升級和擴展冷凍產線，並開闢產品新賽道，以提高與同業的競爭門檻。

鮮活果汁 - KY2024 年第二季營收 11.69 億元，毛利率 25.29%，季增 1.53 個百分點，年減 4.72 個百分點，2024 年第二季稅後純益 9208 萬元，季增 1.03 倍，年減 55.35%，每股純益 2.72 元。

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鮮活果汁 - KY2024 年上半年營收 20.66 億元，毺率 24.9%，年減 4.13 個百分點，2024 年上半年稅後純益 1.37 億元，年減 45.4%，每股純益 4.06 元

對營運的下滑，鮮活果汁 - KY 指出，主因中國大陸新茶飲市場受到消費降級以及產業競爭影響，致使公司營運逢逆風。鮮活面對市場變化，積極升級和擴展冷凍產線，並開闢產品新賽道，藉以提高與同業的競爭門檻。展望下半年，因中國大陸經濟成長放緩，新茶飲市場瞄準中價位的產品競爭，公司將密切關注市場動態，並通過創新及提升營運效率以應對市場波動，創造長期價值。

鮮活果汁 - KY 在 2024 年 7 月營收為 4.51 億元，較上月成長 8.87%，受到中國大陸市場經濟低迷，消費降級大環境影響，年減 21.87％，累計 1-7 月合併營收 25.18 億元，年減率 13.26%。