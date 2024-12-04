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南韓戒嚴之亂 童子賢：長期政局可能餘波盪漾 短期經濟影響仍須觀察

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-04 18:21

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南韓戒嚴之亂是否影響經濟，童子賢：短期無結論仍須觀察。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (4) 日出席玉山科技協會歲末晚宴，針對南韓總統尹錫悅昨 (3) 日晚間宣布緊急戒嚴令一事指出，短期內還看不出是否影響經濟，仍須時間觀察後續發展。 

童子賢說，自己不是南韓的政情專家，不過昨天晚上看到南韓宣布戒嚴的消息確實嚇一跳，第一直覺也覺得這個決定太突兀了，接著就看到首爾陷入幾個小時的混亂，包括滿街軍車、天空上都是直升機，也看到當地媒體報導有軍隊進到國會中。 


童子賢表示，南韓與台灣產業相似，彼此之間也有競爭關係，難免互相比較，不過相信南韓民主化後，根基算是穩定，祝福南韓盡快回復到平穩的政治、經濟的生活。 

童子賢進一步指出，這是一個非常短的突發事件，六個小時就解嚴，長期來講，可能使南韓的政局餘波盪漾，產生一波波的漣漪。不過至於對全球經濟是否造成深遠影響，童子賢則認為，目前還需要時間觀察事態發展，短期內尚無明確結論。 

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