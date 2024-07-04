夏季飲品旺季到 鮮活果汁-KY6月營收月增2成
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-04 19:28
鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (4) 日公布最新營收資訊，鮮活 2024 年 6 月營收為 4.14 億元，月增 20.73%，但受到天氣因素影響，中國大陸多處暴雨不斷，以致營收年減 25.63%，累計 2024 上半年營收 20.67 億元，年減 11.12%。
而鮮活果汁 2024 年第二季營收爲 11.97 億元，爲近三季來新高，季增 37.63%，年減 20.33%。
鮮活果汁主管指出，6 月營收達 4.14 億元，係因酷暑來臨，中國大陸頻繁出現創記錄的季節性高溫，整體手搖茶飲需求顯著，挹注營收較上月增長 20.73％，然中國新茶飲市場受經濟環境因素影響，導致民生消費力減弱，同時茶飲行業皆進行成本壓縮，導致銷售金額減少；加上適逢雨季多處暴雨不斷影響消費，以致營收較去年同期減少 25.63%。。
隨著消費趨勢的變化，冷凍產品需求逐年顯現，鮮活果汁積極升級和擴展冷凍產線及倉儲設施，目前 4 個廠區都具備冷凍產品生產能力，並足以滿足客戶的需求。
同時，鮮活打入大型量販通路的預包裝產品，在市場上獲得迴響，鮮活果汁將審慎觀察市場走向，靈活調整策略，擴大市場占有率。
展望下半年，鮮活果汁目前有昆山、天津、廣東與廣西 4 座廠合計年產能 15.5 萬噸優勢，並進一步優化供應鏈管理，提高整體運營效率，站穩中國大陸新茶飲供應商領先群位置，且同時致力於滿足消費者對健康、天然及新鮮產品的需求。
鮮活果汁 - KY 在 2024 年第一季營收爲 8.7 億元，毛利率 24.35%，季增 3.35 個百分點，年減 2.9 個百分點，單季稅後純益 4534 萬元，較上季由虧轉盈，與 2023 年同期稅後純益 4544 萬元相當，每股純益爲 1.34 元。
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