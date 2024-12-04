【世界大事】南韓戒嚴鬧劇虛驚一場！對市場有什麼影響？

鉅亨研報 2024-12-04 11:27

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一、南韓緊急戒嚴 6 小時，韓圜跌至 2 年低

12/3 晚間韓國總統尹錫悅電視直播話宣佈實施緊急戒嚴，主因與韓國在野黨推動針對總統夫人的系列立法以及彈劾檢察官等公職人員有關。

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於當日 23:00 起在韓國全境公佈以下事項

禁止國會和地方議會、政黨的一切政治活動、所有的言論和出版都受戒嚴司令部控制、禁止罷工、怠工、集會行為、所有醫務人員在 48 小時內回到本職工作。韓國國會淩晨舉行緊急全體會議，就要求解除緊急戒嚴令進行了投票，190 名議員投贊成票，韓國國會議長禹元植隨後宣佈緊急戒嚴令無效。隨後韓國緊急國務會議舉行，通過了解除緊急戒嚴令的決議。

二、南韓緊急戒嚴到解嚴有什麼影響？

1. ………

2. 若真的戒嚴對經濟跟生產產生影響，產業上首當其衝會想到記憶體，全球的記憶體生產重心在南韓，尤其 SK Hynix 與 Samsung 又是 HBM 主要廠商…… 觀看完整內容請至豐雲學堂

