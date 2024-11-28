295億打水漂！歐洲最大動力電池商Northvolt破產 第二大股東高盛賠得血本無歸

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-28 17:18

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歐洲最大動力電池廠商 Northvolt 上週四 (21 日) 在美國聲請破產保護，公司創辦人也選擇辭職，而作為公司第二大股東的高盛(GS-US) 也因此損失近 9 億美元 (約 295.1 億台幣)。

英國《金融時報》報導，自 Northvolt 上周聲請破產後，高盛便致函投資人表示，將在年底把這部分股份減記至零。

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這家華爾街投行在 2019 年首次投資 Northvolt，直到半年前，高盛都一直堅定認為 Northvolt 的投資回報十分樂觀。

根據外界估計，高盛的私募股權基金持有 Northvolt 至少 8.96 億美元的股份，佔比 19%，另一個難兄難弟則是德國福斯，據稱其已大幅減記持有的 21%Northvolt 股份。

除高盛和福斯這些重量級投資人外，西門子、瑞典養老基金 AMF 都是 Northvolt 的股東之一。股東們在過去陸續為 Northvolt 輸送 150 億美元資金，助其成為歐洲規模最大的新創企業，但截至上週四，Northvolt 帳面上只剩下 3000 萬現金和 58 億美元的債務。

Northvolt 由 Peter Carlsson 和特斯拉前高管 Paolo Cerruti 在 2016 年創立，希望利用北歐豐富而廉價的綠能，在電池領域挑戰寧德時代和比亞迪等電池領先公司。在發展早期，Northvolt 獲得歐洲一些最大工業集團的商業和金融支援。

自成立起，Northvolt 便吸引全球巨額投資，包括瑞典政府、歐洲投資銀行、高盛、貝萊德以及大眾、BMW 等汽車巨頭。公開資料顯示，截至 2024 年，Northvolt 共進行十多輪融資，總額超 150 億美元。

最近一輪發生在今年 1 月，Northvolt 獲得總額達 50 億美元債務融資，締造歐洲史上最大規模的綠色貸款。當時 Carlsson 表示，此次融資是歐洲能源轉型的一個里程碑，資金將用於擴建瑞典工廠，將產能擴大 60GWh。

這也讓最初打算只在瑞典小鎮謝萊夫特奧建廠的 Northvolt 野心膨脹，第二家、第三家工廠迅速被提上日程，德國、加拿大、波蘭等國家都成為 Northvolt 業務發展地。

遺憾的是，在 2021 年開始生產電池的謝萊夫特奧的工廠，無法擔當起 Northvolt 核心角色，反而成為刺破 Northvolt 資本泡沫的第一刀。