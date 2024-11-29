宏碁集團非電子小金虎博瑞達應材登興櫃 早盤飆漲逾4成

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-29 11:35

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宏碁旗下博瑞達應材 (6972-TW) 今 (29) 日以每股 43 元登錄興櫃，上演蜜月行情，早盤飆漲至 60 元，飆漲逾 4 成，隨後跌幅收斂；展望未來，隨美國基礎建設及中國救市帶動下，有望拉升營運。

博瑞達應材自 1985 年於美國發跡，2001 年成立台灣公司，經營橡膠、塑料及化學材料之貿易超過 30 年，以輪胎、鞋材、基礎建設及橡膠製品等應用為主，原料供應商包括陶氏化學、固特異 Goodyear、台橡、奇美、台聚等。

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展望未來，博瑞達應材已建構良好的全球據點與業務團隊，在 2019 年並獲宏碁集團子公司展碁國際控股 62.5%，可複製展碁的成功經驗，在公司治理與全集團資源互補的運用更加完善。

博瑞達白高登總經理表示，公司每年都與至少 20 家的國際級供應商及超過 300 家客戶合作，掌握各區域最新市場動態與材料供需，以面對物料價格波動、市場景氣循環及區域供需消長等多重變動因素，以減低或規避風險，使博瑞達應材運營具有高度韌性，且有諸多潛在成長機會。

法人預估，隨美國基礎建設及中國房產與汽車振興政策帶動下，加上塑化產業已逐漸好轉，博瑞達應材沒有高額設備折舊成本，也不需要承擔生產壓力，營運有望快速恢復過往表現。