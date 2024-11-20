宏碁電競電腦澳洲Q3市占第一 電競筆電連六季稱霸

PC 品牌宏碁 ( 2353-TW ) 第三季於澳洲電競電腦市場表現亮眼，以 21% 市占率位居第一，其中電競筆電更已連續六季稱霸，今年前三季及第三季市占率分別達 29% 及 31%。

在新品布局方面，宏碁推出搭載 Intel Core Ultra 處理器的 Swift Lite 系列 AI 筆電，14 吋機型最輕僅 999 克，厚度 1.54 公分，電池續航力達 9 小時，共有銀色花紋及粉色兩種設計。