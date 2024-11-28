宏碁陳俊聖：AI PC 明年Q3達到價格甜蜜點
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-28 17:22
PC 品牌宏碁 (2353-TW) 今 (28) 日舉辦龍騰微笑頒獎典禮，宏碁董事長陳俊聖抵達現場，表示 AI PC 產品將在明年第三季達到價格甜蜜點，預計會落在 799 至 899 美元區間，有望刺激市場需求。
針對 AI PC 的拉貨較緩慢市況，陳俊聖表示，與 AI 伺服器市場的導入節奏不同， PC 從產品推出到進入主流市場大約需要三個季度時間，隨著技術成熟，約在明年第三季會達到技術與價格的甜蜜點，而宏碁也密切關注市場動態並保持策略彈性，努力推進第四季業績。
陳俊聖指出，宏碁目前在 AI 領域採取軟硬整合策略，除了開發 AI 硬體設備外，也積極布局 AI 軟體應用，包括 AI 醫療系統及導入加速器等，從客戶服務到內部員工關係諮詢等 AI 應用已從概念驗證階段（POC）進入實際落地。
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