營收速報 - 台燿(6274)11月營收22.61億元年增率高達43.6％
鉅亨網新聞中心 2024-12-04 16:15
今年1-11月累計營收為210.51億元，累計年增率44.5%。
最新價為176.5元，近5日股價上漲2.98%，相關電子零組件類指數下跌-0.22%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4002 張
- 外資買賣超：+3888 張
- 投信買賣超：+334 張
- 自營商買賣超：-220 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|22.61億
|44%
|11%
|24/10
|20.30億
|44%
|-11%
|24/9
|22.70億
|51%
|3%
|24/8
|22.12億
|60%
|3%
|24/7
|21.41億
|65%
|10%
|24/6
|19.42億
|61%
|0%
台燿(6274-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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