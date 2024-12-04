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鉅亨速報

營收速報 - 台燿(6274)11月營收22.61億元年增率高達43.6％

鉅亨網新聞中心 2024-12-04 16:15


台燿(6274-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣22.61億元，年增率43.6%，月增率11.36%。

今年1-11月累計營收為210.51億元，累計年增率44.5%。

最新價為176.5元，近5日股價上漲2.98%，相關電子零組件類指數下跌-0.22%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+4002 張
  • 外資買賣超：+3888 張
  • 投信買賣超：+334 張
  • 自營商買賣超：-220 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 22.61億 44% 11%
24/10 20.30億 44% -11%
24/9 22.70億 51% 3%
24/8 22.12億 60% 3%
24/7 21.41億 65% 10%
24/6 19.42億 61% 0%

台燿(6274-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收台燿

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