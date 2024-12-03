〈AWS雲端年會〉首推全新UltraServer Trainium2晶片數量大增3倍

鉅亨網記者魏志豪 美國拉斯維加斯 2024-12-03 16:13

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亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 AWS 今 (2) 日舉行 2024 re:Invent，公用運算 (Utility Computing) 資深副總裁 Peter DeSantis 宣布推出全新「Trainium2 UltraServer」，共搭載 64 顆 Trainium2，相較先前最多僅能搭載 16 顆 Trainium2 大增 3 倍，整體 HBM 容量高達 6TB，並採用自家 NeuronLink 進行連接。

業界指出，Trainium2 由 AWS 與邁威爾 (Marvell)(MRVL-US) 合作設計，並委由台積電 (2330-TW)(TSM-US) 製造，採用 5 奈米與 CoWoS 先進封裝技術，後段封測夥伴則包括旺矽 (6223-TW)、京元電 (2449-TW) 等，且由於 Trainium2 需求強勁，業界也傳出，Marvell 上調其對台積電明年 CoWoS 的需求量，相關供應鏈可望同步受惠。

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AWS 2024 re:Invent 今日照慣例由資深副總裁 Peter DeSantis 打頭陣舉行演講，此次重點圍繞在 Trainium2，一連推出 Trainium2 Server 以及 Trainium2 Ultra Server，並釋出最新連接技術 Fiber optical trunk cable 與 Firefly Optic Plug。

Peter DeSantis 指出，封裝體尺寸越來越大，目前已是晶片尺寸的 3 倍左右，Trainium2 將 2 顆運算晶片與 4 顆 HBM 透過中介層 (Interposer) 連結，並進行先進封裝，晶片與中介層間凸塊連結僅約 100 微米，比最小的鹽粒還細，且與前一代相比，穩壓器也從平行並列轉移至封裝體下方，可有效降低電壓。

AWS 也以 Trainium2 為基礎推出 Trainium2 UltraServer，以兩座機櫃、四個伺服器與 64 顆 Trainium2 組合而成，透過自家 NeuronLink 相互連接，每秒執行的浮點運算次數 (PFLOPS) 高達 83.2，HBM 容量達 6TB，HBM 頻寬達每秒 185TB，是自家推出最強的 AI 運算伺服器。