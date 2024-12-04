中國四協會集體發聲！美國晶片不再可靠 企業應謹慎採購
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-04 07:33
中國汽車工業協會、中國半導體行業協會、中國互聯網協會、中國通信企業協會周二（3 日）集體發布聲明，抵制美國採取的出口限制措施。
據《華爾街見聞》報導，四協會均表示，美方濫用出口管制手段，無端封鎖和打壓中國的做法，已經動搖業界對美國晶片產品的信任和信心，協會對此表示嚴重關切和堅決反對。
美國相關晶片產品不再安全、不再可靠。四協會建議相關企業謹慎採購美國晶片，呼籲中國政府支持可靠半導體產品供應商的穩定發展，也歡迎全球晶片企業加強與中國晶片企業展開多方面合作，共享發展機會。
中國汽車工業協會：
美國政府隨意修改管制規則，嚴重影響了美國晶片產品的穩定供應，中國汽車行業對採購美國企業晶片產品的信任和信心正在被動搖，美國汽車晶片產品不再可靠、不再安全。為保障汽車產業鏈、供應鏈安全穩定，協會建議中國汽車企業謹慎採購美國晶片。
中國半導體行業協會：
在全球經濟一體化的今天，美國的單邊主義行為不僅損害了中美兩國企業的利益，也極大增加了全球半導體供應鏈成本。隨著美國出口管制措施不斷加碼，其反噬效應也在持續擴大，美國對華管制措施的隨意性對美國企業也造成了供應鏈中斷、運營成本上升等影響，影響了美國晶片產品的穩定供應，美國晶片產品不再安全、不再可靠，中國相關行業將不得不謹慎採購美國晶片。
中國互聯網協會：
為確保中國網路產業安全、穩定、可持續發展，我會呼籲國內企業主動採取應對措施，審慎選擇採購美國晶片，尋求擴大與其他國家和地區晶片企業的合作，並積極使用內外資企業在華生產製造的晶片。
中國通信企業協會：
美國政府持續泛化國家安全概念，肆意修改管制規則，限制對中國晶片和半導體設備供應，既嚴重破壞了國際貿易規則，又給中國資訊通訊行業的產業鏈、供應鏈安全穩定帶來實質性損害。中國資訊通訊業對於採購美國企業晶片產品的信任和信心已經動搖，認為美國晶片產品不再可靠，不再安全，呼籲政府展開關鍵資訊基礎設施供應鏈安全調查，採取有力措施，保障關鍵資訊基礎設施安全穩定運行。
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