路透：英特爾執行長候選人名單包括前董事會成員陳立武

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-04 02:30

‌



根據路透周二 (3 日) 援引知情人士消息報導，英特爾前執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 被罷免後，該公司已開始提名幾位候選人接棒執行長一職，其中包括前董事會成員陳立武(Lip-Bu Tan)。

知情人士透露，英特爾董事會最近數日與陳立武接洽，評估他是否有興趣出任執行長一職。過去陳立武曾被視為執行長一職的競爭者。

‌



不過有關誰要來接執行長的討論還在早期階段，目前高層尚未鎖定任何接班人選，同時也還在評估其他人。季辛格日前遭董事會逼走，因董事會遲遲等不到季辛格轉型的成效。

據悉，英特爾董事會已經成立一個尋找季辛格接班人的委員會，預料未來幾周內就會做出最終決定。

對於上述報導，英特爾拒絕置評請求。陳立武的風險投資公司 Walden Catalyst 的代表並未回應置評請求。

據了解，陳立武是業內資深人士，曾在英特爾董事會任職兩年左右，為拿回這家科技巨擘領先晶片製造地位計畫的一部分。他於 2022 年 9 月加入董事會，在一年後擴大職責範圍，監督製造業務。

路透報導指出，陳立武和季辛格就英特爾轉型計畫的幾個方面發生衝突後，於 8 月離職，衝突的方面包括公司員工規模、代工策略和工作文化。

陳立武之前曾擔任 Cadence Design Systems 的執行長，在該公司任職十多年，幫助這家當時陷入困境的設計軟體製造商扭轉命運。