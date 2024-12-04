路透：英特爾執行長候選人名單包括前董事會成員陳立武
鉅亨網編譯段智恆 2024-12-04 02:30
根據路透周二 (3 日) 援引知情人士消息報導，英特爾前執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 被罷免後，該公司已開始提名幾位候選人接棒執行長一職，其中包括前董事會成員陳立武(Lip-Bu Tan)。
知情人士透露，英特爾董事會最近數日與陳立武接洽，評估他是否有興趣出任執行長一職。過去陳立武曾被視為執行長一職的競爭者。
不過有關誰要來接執行長的討論還在早期階段，目前高層尚未鎖定任何接班人選，同時也還在評估其他人。季辛格日前遭董事會逼走，因董事會遲遲等不到季辛格轉型的成效。
據悉，英特爾董事會已經成立一個尋找季辛格接班人的委員會，預料未來幾周內就會做出最終決定。
對於上述報導，英特爾拒絕置評請求。陳立武的風險投資公司 Walden Catalyst 的代表並未回應置評請求。
據了解，陳立武是業內資深人士，曾在英特爾董事會任職兩年左右，為拿回這家科技巨擘領先晶片製造地位計畫的一部分。他於 2022 年 9 月加入董事會，在一年後擴大職責範圍，監督製造業務。
路透報導指出，陳立武和季辛格就英特爾轉型計畫的幾個方面發生衝突後，於 8 月離職，衝突的方面包括公司員工規模、代工策略和工作文化。
陳立武之前曾擔任 Cadence Design Systems 的執行長，在該公司任職十多年，幫助這家當時陷入困境的設計軟體製造商扭轉命運。
報導還提到，季辛格於 2021 年接下英特爾執行長一職後加劇這家公司的坎坷路途。根據路透 10 月報導，英特爾在主要客戶中樹立製造和人工智慧 (AI) 的遠大抱負，但在季辛格的領導下，該公司最終失去或取消合約，無法交付承諾的貨物。
截稿前，英特爾 (INTC-US) 周二美股盤中股價下跌 5.85%，每股暫報 22.53 美元。
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