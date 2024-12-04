南韓國會緊急舉行會議 190名議員投贊成票推翻戒嚴令

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-04 01:06

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根據外媒報導，南韓國會在當地時間周三 (4 日) 深夜舉行緊急全體會議，就「要求解除緊急戒嚴令」進行投票。出席的 190 名議員全數投下贊成票對 0 票反對，南韓國會議長禹元植隨後宣布緊急戒嚴令無效。根據南韓憲法，總統必須服從議會投票結果，截稿前尹錫悅辦公室尚未對此結果做出回應。

值得注意的是，國會表決結束後，南韓央行貨幣政策委員會 (Bank of Korea’s Monetary Policy Board) 表示將於隔天召開緊急會議，討論市場穩定對策。南韓證券期貨交易所表示，將於當地時間早上 7 時 30 分公布股市是否開盤。

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尹錫悅在稍早的演講中表示，為維護自由和憲法秩序別無選擇，只能採取這樣的措施，並稱反對黨劫持議會進程，讓國家陷入危機。

尹錫悅在演講中說：「我宣布戒嚴是為保護自由的大韓民國免受北韓共產主義勢力的威脅，剷除掠奪我國人民自由和幸福的卑劣親北韓反國家勢力，為了維護自由的憲法秩序，我宣布戒嚴令。」

不過尹錫悅沒有立即說明親北韓反國家勢力的成員，但他過去曾說這些勢力阻止其議程，破壞國家秩序。

尹錫悅此舉包括其所屬的保守黨國民力量 (People Power party) 和在野黨共同民主黨 (Democratic Party) 都表示將設法阻止。其中國民力量黨魁韓東勳 (Han Dong-hoon, 音譯) 表示宣布戒嚴是違法、違憲且不符合要求。他還說：「南韓是一個民主國家，我們將與我們的公民一起守護民主。」

根據南韓法律，國會可以透過多數票解除戒嚴令，並要求總統遵守，共同民主黨在 300 席次的國會中擁有 170 個席位，占多數。

共同民主黨領袖李在明 (Lee Jae-myung) 同日稍早在 YouTube 直播中表示，尹錫悅毫無理由實施戒嚴令，不只會讓國家經濟崩潰，而且國際信任也蕩然無存，外國投資人將撤出。

這一番話引發南韓市場動盪。韓元兌美元匯率大幅貶值，最後貶逾 1%，至 1 美元兌 1,420 韓元左右。追蹤南韓股市的安碩 MSCI 南韓指數基金 (EWY) 下跌逾 2%。

沒有政治經驗的檢察官犯了天大錯誤

根據《華爾街日報》(WSJ) 報導，尹錫悅在以微弱優勢贏得總統大選之前是一名沒有政治經驗的職業檢察官。他的支持率最近跌至他上任以來的新低，至 20% 以下。近期民調顯示，大約三分之二的南韓民眾對尹錫悅治理國家能力報持負面看法。

布魯塞爾行政管理學院 (Brussels School of Governance.)KF-VUB 南韓主席 Ramon Pacheco Pardo 說，尹錫悅將面臨來自韓國大眾和政界的強烈反對。宣布戒嚴標誌著他無法解決國會與反對黨之間的問題，以及他自己內部的鬥爭。

Pardo 說：「尹總統犯了一個很大的政治錯誤。」

華盛頓無黨派智庫威爾遜中心 (Wilson Center) 的南韓問題專家 Troy Stangarone 說，尹錫悅必須迅速對自己的行為做出更詳細的解釋。