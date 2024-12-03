鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估上修至0.82元，預估目標價為50.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-03 22:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.8元上修至0.82元，其中最高估值1.36元，最低估值-0.05元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.36(1.36)
|5.09
|4.03
|最低值
|-0.05(-0.05)
|1.94
|1.72
|平均值
|0.8(0.76)
|3.35
|3.23
|中位數
|0.82(0.8)
|3.2
|3.5
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|119.83億
|145.90億
|133.72億
|最低值
|114.07億
|110.00億
|108.21億
|平均值
|116.33億
|123.50億
|119.21億
|中位數
|116.24億
|121.71億
|113.06億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-6.07
|-0.91
|2.26
|-0.68
|-3.65
|營業收入
|104.95億
|93.72億
|124.37億
|127.62億
|107.06億
詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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