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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估上修至0.82元，預估目標價為50.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-03 22:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.8元上修至0.82元，其中最高估值1.36元，最低估值-0.05元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.36(1.36)5.094.03
最低值-0.05(-0.05)1.941.72
平均值0.8(0.76)3.353.23
中位數0.82(0.8)3.23.5

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值119.83億145.90億133.72億
最低值114.07億110.00億108.21億
平均值116.33億123.50億119.21億
中位數116.24億121.71億113.06億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-6.07-0.912.26-0.68-3.65
營業收入104.95億93.72億124.37億127.62億107.06億

詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAA

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