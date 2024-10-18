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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估上修至0.65元，預估目標價為49.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 16:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.6元上修至0.65元，其中最高估值1.72元，最低估值-0.05元，預估目標價為49.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.72(1.72)4.294.02
最低值-0.05(-0.05)1.941.72
平均值0.78(0.72)2.953.09
中位數0.65(0.6)2.93.14

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值119.13億133.83億133.69億
最低值113.50億104.28億106.55億
平均值116.01億120.28億118.38億
中位數116.24億119.34億113.06億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-6.07-0.912.26-0.68-3.65
營業收入104.95億93.72億124.37億127.62億107.06億

詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAA

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