鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估上修至0.65元，預估目標價為49.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-18 16:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.6元上修至0.65元，其中最高估值1.72元，最低估值-0.05元，預估目標價為49.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.72(1.72)
|4.29
|4.02
|最低值
|-0.05(-0.05)
|1.94
|1.72
|平均值
|0.78(0.72)
|2.95
|3.09
|中位數
|0.65(0.6)
|2.9
|3.14
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|119.13億
|133.83億
|133.69億
|最低值
|113.50億
|104.28億
|106.55億
|平均值
|116.01億
|120.28億
|118.38億
|中位數
|116.24億
|119.34億
|113.06億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-6.07
|-0.91
|2.26
|-0.68
|-3.65
|營業收入
|104.95億
|93.72億
|124.37億
|127.62億
|107.06億
詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 【鑫攻略早報】事先預告!完全印證!華星光、威盛、力致!低價起漲原物料股是哪一檔?
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業AA-US的目標價調升至45元，幅度約6.82%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業AA-US的目標價調升至48元，幅度約6.67%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估上修至0.48元，預估目標價為49.00元
上一篇
下一篇