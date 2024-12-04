鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估上修至1.22元，預估目標價為146.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-04 00:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對理想國演藝(LYV-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.2元上修至1.22元，其中最高估值1.52元，最低估值0.72元，預估目標價為146.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.52(1.52)
|3.73
|4.6
|5.65
|最低值
|0.72(0.72)
|0.53
|0.7
|2.31
|平均值
|1.13(1.13)
|2.57
|3.11
|4.06
|中位數
|1.22(1.2)
|2.72
|3.39
|3.99
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|235.68億
|283.50億
|304.77億
|334.61億
|最低值
|229.07億
|249.97億
|276.18億
|297.01億
|平均值
|231.87億
|265.68億
|289.25億
|315.40億
|中位數
|231.79億
|263.63億
|288.95億
|316.60億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.02
|-8.12
|-3.09
|0.64
|1.37
|營業收入
|115.48億
|18.61億
|62.68億
|166.81億
|227.49億
詳細資訊請看美股內頁：
理想國演藝(LYV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估下修至1.21元，預估目標價為130.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝LYV-US的目標價調升至137元，幅度約5.38%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估下修至1.14元，預估目標價為140.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估上修至1.2元，預估目標價為145.00元
下一篇