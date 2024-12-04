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鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估上修至1.22元，預估目標價為146.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-04 00:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對理想國演藝(LYV-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.2元上修至1.22元，其中最高估值1.52元，最低估值0.72元，預估目標價為146.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.52(1.52)3.734.65.65
最低值0.72(0.72)0.530.72.31
平均值1.13(1.13)2.573.114.06
中位數1.22(1.2)2.723.393.99

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值235.68億283.50億304.77億334.61億
最低值229.07億249.97億276.18億297.01億
平均值231.87億265.68億289.25億315.40億
中位數231.79億263.63億288.95億316.60億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.02-8.12-3.090.641.37
營業收入115.48億18.61億62.68億166.81億227.49億

詳細資訊請看美股內頁：
理想國演藝(LYV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLYV

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