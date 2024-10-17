search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估上修至0.48元，預估目標價為49.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-17 22:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.4元上修至0.48元，其中最高估值1.17元，最低估值-0.05元，預估目標價為49.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.17(1.06)4.254.02
最低值-0.05(0.03)1.942.17
平均值0.59(0.4)2.893.13
中位數0.48(0.4)2.93.14

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值119.13億133.83億133.69億
最低值111.68億104.36億106.64億
平均值115.40億120.09億119.36億
中位數115.89億118.57億113.06億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-6.07-0.912.26-0.68-3.65
營業收入104.95億93.72億124.37億127.62億107.06億

詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAA

相關行情

台股首頁我要存股
美國鋁業41.61-1.09%

延伸閱讀


Empty