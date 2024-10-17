鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估上修至0.48元，預估目標價為49.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-17 22:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.4元上修至0.48元，其中最高估值1.17元，最低估值-0.05元，預估目標價為49.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.17(1.06)
|4.25
|4.02
|最低值
|-0.05(0.03)
|1.94
|2.17
|平均值
|0.59(0.4)
|2.89
|3.13
|中位數
|0.48(0.4)
|2.9
|3.14
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|119.13億
|133.83億
|133.69億
|最低值
|111.68億
|104.36億
|106.64億
|平均值
|115.40億
|120.09億
|119.36億
|中位數
|115.89億
|118.57億
|113.06億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-6.07
|-0.91
|2.26
|-0.68
|-3.65
|營業收入
|104.95億
|93.72億
|124.37億
|127.62億
|107.06億
詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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