鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰瑟國際AXON-US的目標價調升至585元，幅度約6.36%
鉅亨網新聞中心 2024-12-03 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對泰瑟國際(AXON-US)提出目標價估值：中位數由550元上修至585元，調升幅度6.36%。其中最高估值750元，最低估值500元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予泰瑟國際評價：積極樂觀15位、保持中立0位、保守悲觀0位。
泰瑟國際今(3日)收盤價為636.39元。近5日股價上漲6.36%，標普指數上漲1%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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