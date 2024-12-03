永豐銀6800名員工變股東 全員持股信託明年上路 每月1200元定額存股

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-03 20:29

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為強化吸引及留任優秀人才、凝聚企業向心力，永豐銀行表示，明 (2025) 年 1 月 1 日起正式實施「全員員工持股信託」，任職永豐銀行滿 6 個月以上，不分職級、年資，由公司每月提撥定額獎勵金至信託專戶並購買永豐金控 (2890-TW) 股票，全行約 6800 名員工可共享企業營運成果、長期儲蓄累積財富、保障退休福利。

永豐銀行表示，全員員工持股信託明年上路，永豐銀行員工可自由申請參加亦免自行提撥資金，由公司每月提撥每人獎勵金新台幣 1200 元至信託專戶，並運用信託資金持續於公開集中市場購買永豐金控股票，員工退休或離職時可取回存股，等同為員工加薪也變身股東共享企業利潤。

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永豐銀行近年積極推動員工福利信託等業務，除協助企業客戶打造幸福職場外，也致力透過信託服務，為自家員工謀福利。

為提升團隊經營績效並落實企業社會責任，永豐銀行表示，對外積極拓展海外據點、深耕金融業務，今 (2024) 年前 10 月稅後純益 155.2 億元、年成長 12%；對內致力營造友善職場環境，員工任用、晉升、考核、調派、訓練、職涯發展及獎酬均享平等機會與福利，提升同仁幸福指數。