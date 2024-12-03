訊聯智藥12/12登興櫃 續攻外泌體、AI智慧領域

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-03 18:30

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訊聯細胞智藥 (7808-TW) 預計於 12 月 12 日登錄興櫃，為訊聯集團旗下第三家登興櫃的公司。訊聯認為，有望帶動 13 類業態與 8 大醫學領域，包括數千家企業與院所加入外泌體再生醫學的產業，將持續布局外泌體及 AI 智慧領域。

訊聯今年第一季推動 Exosome Foundry 新商模，已吸引近 400 家業者投入合作，且約有 200 家進一步成為投資方。除過去開創的醫美、整形外科、皮膚科及婦產科等院所，訊聯也進軍中醫與獸醫兩大領域，可望帶動 4000 家中醫診所、1500 家獸醫院躍進。

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此外，訊聯獨家結合兩項諾貝爾獎技術，AI 與 microRNA(miRNA)，助攻外泌體再生醫學產業加速發展。

訊聯說明，以中醫為例，透過 AI 重新解讀不同中草藥外泌體中的 miRNA，研發出過去一般植物萃取或外泌體未能調控達到的功效，將千年本草綱目再生醫學化。其次，運用 AI 模擬 miRNA 功效，確保外泌體冷鏈運輸的穩定性。