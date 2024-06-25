訊聯推出外泌體三寶新品 同步規劃外泌體全新代工模式搶攻商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-25 17:46

訊聯 (1784-TW) 今 (25) 日舉辦 25 周年記者會，展示再生醫學研發實力與臨床製備優勢，推出再生醫療外泌體新三寶：臍帶血外泌體、PRE 外泌體及間質幹細胞外泌體系列新品。同時，也擘劃外泌體全球研發代工 Exosome Foundry 新產業服務模式，搶攻外泌體商機。

訊聯運用次世代外泌體，助香氛保養品牌 THANN 跨入外泌體領域，共同推出幹細胞外泌體面膜。同時，也將國內外已廣泛使用的 PRP，提升至再生醫療外泌體等級，推出新一代 PRE 血小板外泌體，生長因子濃度與抗發炎能力都超越傳統 PRP，除了可以應用在醫美領域，PRE 在再生醫學中也極具潛力。

訊聯也規劃外泌體全球研發代工 Exosome Foundry 新產業服務模式，複製台積電晶圓代工 (Foundry) 模式，以及輝達所提供 AI 化的「AI Foundry」創新服務，導入臨床醫療領域。在醫界、醫材、新藥開發、保養品等各大領域，結合 AI 分析模擬技術，打造次世代外泌體新療程、新應用。

訊聯持續拓展營運版圖，訊聯指出 2023 年外泌體 CRDMO 營收年增 1.35 倍，後市可期。另外，為繼續擴大產能，已從比利時引進多台生物反應器，加速推動外泌體的優化與量產。