訊聯再生醫療報佳音 發表退化性膝關節炎治療成果

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-15 18:36

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訊聯 (1784-TW) 今 (15) 日與大林慈濟醫院關節中心醫師呂紹睿共同發表退化性關節炎的治療成果。訊聯提到，此成果為《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》(特管辦法)發布實施以來，全台首度發表完整追蹤一年、且具備統計意義的成果。

呂紹睿表示，過去 2 年為 78 名接受「關節竟軟骨再生促進手術」(ACRFP) 的退化性關節炎患者進行「自體脂肪幹細胞治療」，收案數占全台脂肪幹細胞各適應症總收案數的 51%，且根據治療結果，軟骨再生率達 88%。

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呂紹睿進一步指出，與訊聯合作的細胞治療計畫，紀錄病況、收案期程、疼痛及功能量表、治療前後影像與 MRI 等數據，已完成長達 1 年的完整追蹤治療成效分析，結果也顯示，疼痛及功能指數有據統計意義的顯著改善。

訊聯董事長蔡政憲則表示，訊聯獲准《特管辦法》核可計畫已達 57 項，其中脂肪幹細胞獲准件數最多，收案人數占全台 8 成。