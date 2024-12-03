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鉅亨速報

營收速報 - 天鈺(4961)11月營收17.35億元年增率高達35.28％

鉅亨網新聞中心 2024-12-03 18:15


天鈺(4961-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣17.35億元，年增率35.28%，月增率2.33%。

今年1-11月累計營收為174.84億元，累計年增率16.04%。

最新價為237.5元，近5日股價下跌-2.7%，相關半導體業上漲0.18%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1014 張
  • 外資買賣超：-1164 張
  • 投信買賣超：+196 張
  • 自營商買賣超：-46 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 17.35億 35% 2%
24/10 16.96億 34% -5%
24/9 17.83億 23% -1%
24/8 18.02億 24% 5%
24/7 17.23億 28% 1%
24/6 17.11億 26% 1%

天鈺(4961-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路設計業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收天鈺

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