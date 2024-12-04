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鉅亨速報

營收速報 - 2024年12月4日台股大型公司11月營收一覽（新增5家）

鉅亨網新聞中心 2024-12-04 07:55


本次公布11月營收一覽

截至台北時間2024年12月4日07:55，彙整前一日公布11月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計5家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
中天-生技醫療業 1.58億 9.1%
京城銀-金融保險業 9.85億 -11.7%
南電-電子零組件業 25.77億 -15.1%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
京城銀-金融保險業 9.85億 75.9%
南亞科-半導體業 21.87億 0.2%
南電-電子零組件業 25.77億 -1.5%
11月已公布營收一覽

截至目前，已公布11月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達5家。其中營收年增大於 25％有0家，年增小於-20％有2家。

11月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 0家
大於50億 >= 0% 1家
大於50億 < 0% 2家
大於50億 <= -20% 2家

11月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
中天-生技醫療業 1.58億 9.1%
京城銀-金融保險業 9.85億 -11.7%
南電-電子零組件業 25.77億 -15.1%
南亞科-半導體業 21.87億 -23.9%
明泰-通信網路業 14.13億 -29.9%

11月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
京城銀-金融保險業 9.85億 75.9%
南亞科-半導體業 21.87億 0.2%
南電-電子零組件業 25.77億 -1.5%
中天-生技醫療業 1.58億 -1.7%
明泰-通信網路業 14.13億 -20.2%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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中天40.251.13%
京城銀49.73.11%
南電115.51.76%
南亞科33.82.27%
明泰38.72.38%

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