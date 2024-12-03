又是Team Taiwan！土銀曹家宜一路挺進 勇奪外卡賽女雙冠軍 2025澳網門票到手  

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-03 17:16

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土地銀行網球隊預備隊員曹家宜首獲大滿貫門票！土銀曹家宜攜手泰國搭檔參戰「2025 澳大利亞網球公開賽亞太區外卡賽」，一路過關斬將闖進冠軍戰，更力退地主隊的中國大陸第 2 種子，順利拿下女雙冠軍及明年「2025 澳大利亞網球公開賽」參賽權。

在「2025 澳大利亞網球公開賽亞太區外卡賽」賽事中，曹家宜同時參與女單、女雙項目，雖在女單止步於首輪，但曹家宜在女雙項目掄元。曹家宜本次攜手泰國搭檔普莉佩契，經四強賽擊退日本選手後，在冠軍戰面對中國大陸組合，「臺泰聯軍」首盤以 7：5 逆轉先馳得點，但第二盤遭對手反撲，在超級搶十的關鍵決勝盤，曹家宜與搭檔頂住壓力，接連搶攻拉開差距，最終以 10：3 奪下冠軍，更搶下「2025 澳大利亞網球公開賽」門票，這也是曹家宜生涯首次登上大滿貫會內賽。

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曹家宜現年 21 歲，為我國網壇新生代好手，擁有 178 公分身高優勢，轉戰職業後即奪下 2023 年 WTA250 等級香港公開賽女雙冠軍及 2024 年 WTA125 等級瑞典北歐銀行公開賽女雙冠軍，更拿到成都世大運女子團體金牌。在今年 7 月與土地銀行簽約成為女子網球隊一員後，曹家宜 8 月即搭檔台灣網球一姊謝淑薇參加「2024 巴黎奧運」拿下第五名佳績，追平台灣網球女雙在奧運之最佳成績，11 月與「網球小鋼炮」梁恩碩搭檔拿下 2024 年 W100 高崎公開賽女子雙打亞軍，經本次奪得澳網參賽權，有望再創個人生涯新紀錄。

土地銀行除了網球隊員曹家宜大放光彩，羽球隊亦不遑多讓，土銀小將參加「2024 韓國青少年國際挑戰賽」，包括 U19 江子傑參與男單項目、U19 的蔡程瀚 / 游巧恩的混雙項目，皆拿下銅牌。 土地銀行依循國家體育政策成立羽球隊近 50 年，而土銀女子網球隊史亦長達 27 年，多年來培育出眾多羽、網球好手，除每年編列專案經費推動球隊運作，另在新北市新店區青潭撥地自建羽球館及網球場，並與 11 所體育重點學校簽署建教合作及提供訓練費用，堪稱國家代表隊選手之養成搖籃。

在扎實穩健的訓練及完善制度下，土銀羽球隊近年培育出「麟榤配」王齊麟 / 邱相榤、「左手重砲」林俊易、「閃電俠」蘇力揚，女單年輕小將王郁曦、林湘璇、李品沂及廖芮萁，男雙「李氏兄弟」李芳任 / 李芳至、張課琦 / 陳信遠、陳子睿 / 林煜傑及陳勝發 / 陳政寬，女雙楊景惇 / 張淨惠、林芝昀 / 許尹鏸及李芷蓁 / 林彥妤，混雙柏禮維 / 張淨惠、盧震 / 李芷蓁、陳政寬 / 許尹鏸、邱相榤 / 林芝昀及張課琦 / 林彥妤；土銀網球隊也有「網球小鋼炮」梁恩碩、「網壇未來之星」曹家宜、15 歲年輕小將林郁晨，可謂強將輩出。

土地銀行羽球隊不僅國際賽事成績亮眼，更是企業社會責任的最佳代言人，透過每年的「青少年羽球夏令營」及「羽球我來了」公益教學，由土銀羽球國手將體適能知識及運動家精神傳承給下一代，更進一步提升弱勢學子受教權，在長期耕耘下，土地銀行已連續 16 年獲教育部頒贈體育推手獎的贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」三大獎項。