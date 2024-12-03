超級電容來勢洶洶，光纖線材迎來爆發，不可錯過
鉅亨網新聞中心 2024-12-03 18:00
台積電連續兩天上漲，帶動台股一口氣站上月線，指數要維持 23100 點，月線才會確實翻揚，才會轉為回升行情，12 月就會迎來紅包行情，加上還有明年第一季的作夢行情，留意有未來有營收有題材的族群，容易成為資金青睞的標的，個股位階不同，優先操作股價站穩月線的個股，獲利會更輕鬆。
大華國際投顧蘇建豐指出，11 月最火熱的族群，莫過於 BBU 概念，不過漲幅大，後面上漲空間有限，不建議過度追價；倒是要留意超級電容，基本上要用 BBU 就是要用超級電容，兩者相輔相成，但是股價位階低，股價上漲空間較大，例如，金山電 (8042-TW)，日電貿(3090-TW)，九豪(6127-TW)，華容(5328-TW)，凱美(2375-TW)，立隆電(2472-TW) 等。
蘇建豐三周前開始分享網通產業，股價低位階，低檔轉強，是好標的，這周股價都往上攻擊。領頭羊，智邦 (2345-TW) 創高，友訊 (2332-TW) 創高，神準 (3558-TW) 創近期高，兆勁 (2444-TW) 創近期高；後面可留意，譁裕 (3419-TW)，智易(3596-TW)，仲琦(2419-TW)，明泰(3380-TW)，中磊(5388-TW)，啟碁(6285-TW) 等。
網通尖兵 - 兆勁，11/21 邀請 200 名投資朋友當見證人，股價連續創高，短期均線乖離大，把獲利放口袋，持股 16~18.5 元，獲利 + 15%，收回資金佈局新飆股，繼續搶錢。
AI 中的散熱，連接器 / 線，產業都是持續成長，像奇鋐 (3017-TW)，雙鴻(3324-TW)，高力(8996-TW) 股價持續墊高；尤其是連接器 / 線，光纖電纜產業迎來爆發期，根據機構預估，2023~2025 年資料量年複合成長率高達 23%，網通設備傳輸速度勢必升級，過往舊式乙太網路以銅纜為主，目前 100Gbit/s 規格以光纖為主，光纖傳輸的連接器 / 線都有升級空間，領頭羊嘉澤 (3533-TW) 率先創高，帶動嘉基(6715-TW)，萬旭(6134-TW)，佳必琪(6197-TW)，鴻呈(6913-TW)，宏致(3605-TW)，凡甲(3526-TW)。
最新佈局【超級英雄 2】光纖線材成長大爆發，10 月營收年增 2X%，股價站回所有均線轉強，低檔轉強，潛在上漲空間 + 30~50%，迎接大獲利行情。
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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
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