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超級電容來勢洶洶，光纖線材迎來爆發，不可錯過

鉅亨網新聞中心 2024-12-03 18:00

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超級電容來勢洶洶，光纖線材迎來爆發，不可錯過。(圖:shutterstock)

台積電連續兩天上漲，帶動台股一口氣站上月線，指數要維持 23100 點，月線才會確實翻揚，才會轉為回升行情，12 月就會迎來紅包行情，加上還有明年第一季的作夢行情，留意有未來有營收有題材的族群，容易成為資金青睞的標的，個股位階不同，優先操作股價站穩月線的個股，獲利會更輕鬆。

大華國際投顧蘇建豐指出，11 月最火熱的族群，莫過於 BBU 概念，不過漲幅大，後面上漲空間有限，不建議過度追價；倒是要留意超級電容，基本上要用 BBU 就是要用超級電容，兩者相輔相成，但是股價位階低，股價上漲空間較大，例如，金山電 (8042-TW)，日電貿(3090-TW)，九豪(6127-TW)，華容(5328-TW)，凱美(2375-TW)，立隆電(2472-TW) 等。


蘇建豐三周前開始分享網通產業，股價低位階，低檔轉強，是好標的，這周股價都往上攻擊。領頭羊，智邦 (2345-TW) 創高，友訊 (2332-TW) 創高，神準 (3558-TW) 創近期高，兆勁 (2444-TW) 創近期高；後面可留意，譁裕 (3419-TW)，智易(3596-TW)，仲琦(2419-TW)，明泰(3380-TW)，中磊(5388-TW)，啟碁(6285-TW) 等。

網通尖兵 - 兆勁，11/21 邀請 200 名投資朋友當見證人，股價連續創高，短期均線乖離大，把獲利放口袋，持股 16~18.5 元，獲利 + 15%，收回資金佈局新飆股，繼續搶錢。

AI 中的散熱，連接器 / 線，產業都是持續成長，像奇鋐 (3017-TW)，雙鴻(3324-TW)，高力(8996-TW) 股價持續墊高；尤其是連接器 / 線，光纖電纜產業迎來爆發期，根據機構預估，2023~2025 年資料量年複合成長率高達 23%，網通設備傳輸速度勢必升級，過往舊式乙太網路以銅纜為主，目前 100Gbit/s 規格以光纖為主，光纖傳輸的連接器 / 線都有升級空間，領頭羊嘉澤 (3533-TW) 率先創高，帶動嘉基(6715-TW)，萬旭(6134-TW)，佳必琪(6197-TW)，鴻呈(6913-TW)，宏致(3605-TW)，凡甲(3526-TW)。

最新佈局【超級英雄 2】光纖線材成長大爆發，10 月營收年增 2X%，股價站回所有均線轉強，低檔轉強，潛在上漲空間 + 30~50%，迎接大獲利行情。

超級英雄 2 開始發威，媽媽漲停創高，小金雞要跟上，留言 + 168，一起進場，一起賺錢。

【Line ID】@lung88988

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

超級電容來勢洶洶，光纖線材迎來爆發，不可錯過

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本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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大華國際投顧蘇建豐趨勢分析

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金山電48.4-0.21%
明泰38.72.38%
華容17.254.23%
凱美75.52.30%
立隆電81.82.63%
智邦7080.57%
友訊21.5-0.23%
神準2290.88%
兆勁19-2.56%
譁裕19.20.52%
智易171-1.72%
仲琦35.7-3.64%
中磊112-0.88%
日電貿70.8-2.21%
啟碁120.50.84%
奇鋐6972.80%
雙鴻7252.69%
高力349.5-0.99%
嘉澤19652.34%
嘉基191.53.79%
萬旭35.359.95%
佳必琪1593.58%
鴻呈1393.73%
宏致54.77.47%
九豪29.80.85%
凡甲282.52.54%

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