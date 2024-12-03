超級電容來勢洶洶，光纖線材迎來爆發，不可錯過

台積電連續兩天上漲，帶動台股一口氣站上月線，指數要維持 23100 點，月線才會確實翻揚，才會轉為回升行情，12 月就會迎來紅包行情，加上還有明年第一季的作夢行情，留意有未來有營收有題材的族群，容易成為資金青睞的標的，個股位階不同，優先操作股價站穩月線的個股，獲利會更輕鬆。

‌



本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險