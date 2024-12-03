鉅亨速報 - Factset 最新調查：美時(1795-TW)EPS預估上修至18.64元，預估目標價為345元
鉅亨網新聞中心 2024-12-03 18:11
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美時(1795-TW)做出2024年EPS預估：中位數由18.36元上修至18.64元，其中最高估值19.04元，最低估值17.48元，預估目標價為345元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|19.04(19.04)
|29.18
|24.71
|最低值
|17.48(16.78)
|18.63
|24.71
|平均值
|18.47(18.2)
|23.07
|24.71
|中位數
|18.64(18.36)
|22.66
|24.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|18,576,000
|23,858,000
|22,243,000
|最低值
|18,362,000
|19,400,000
|22,243,000
|平均值
|18,492,570
|21,011,290
|22,243,000
|中位數
|18,484,000
|20,873,000
|22,243,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|15.72
|11.59
|5.5
|4.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|16,957,971
|14,632,772
|12,649,189
|10,728,583
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1795/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 【鑫攻略早報】費半或陷熊市危機?長榮持續長多操作!!
- 【量大強漲股整理】台股出現止穩訊號?新主流誕生了嗎?該鎖定誰?
- 【鑫攻略早報】重量級個股『起漲』來自於第1支漲停!保瑞漲停!!讚啦!!!
- 台股漲回23K，上週堅定告訴你是買點，堅持在車上才賺得到！台光電、奇鋐、建準、森崴能源、保瑞、美時、00937B
下一篇