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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美時(1795-TW)EPS預估上修至18.64元，預估目標價為345元

鉅亨網新聞中心 2024-12-03 18:11


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美時(1795-TW)做出2024年EPS預估：中位數由18.36元上修至18.64元，其中最高估值19.04元，最低估值17.48元，預估目標價為345元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值19.04(19.04)29.1824.71
最低值17.48(16.78)18.6324.71
平均值18.47(18.2)23.0724.71
中位數18.64(18.36)22.6624.71

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值18,576,00023,858,00022,243,000
最低值18,362,00019,400,00022,243,000
平均值18,492,57021,011,29022,243,000
中位數18,484,00020,873,00022,243,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS15.7211.595.54.22
營業收入
(單位：新台幣千元)		16,957,97114,632,77212,649,18910,728,583

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1795/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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