眾達-KY 8月營收創15個月新高 激勵股價跳空漲停

鉅亨網記者吳承諦 2024-09-11 11:42

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光通訊廠眾達 - KY(4977-TW)8 月營收表現亮眼，帶動今 (11) 日股價跳空開高，直攻漲停價 90.5 元，委買張數逾 9000 張。

眾達 - KY 8 月營收達 1.38 億元，月增 69.1%、年增 91.72%，創 15 個月新高；累計前 8 個月營收 5.61 億元，雖因去年基期較高而年減 61.95%，公司仍對未來發展持續看好。

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隨客戶庫存調整完畢，眾達 - KY 積極布局下一世代光通訊產品。公司已推出共同封裝光學元件（CPO）產品，預計明年量產；CPO 產品設計滿足超大規模資料中心對高速運算和大容量資料傳輸的需求，已與博通 (AVGO-US) 達成合作，未來幾年 CPO 產品占營收比重有望達 30%。