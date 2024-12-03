〈熱門股〉17千金！富世達擁雙題材刷新天價闖進千金俱樂部

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-03 13:54

‌



軸承廠富世達 (6805-TW) 水冷快接頭 (UQD) 傳出提前通過輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 認證，加上華為可望推出新款摺疊機，富世達今 (3) 日早盤股價衝上漲停 1015 元登新天價，收盤上漲 8.6%，收 1005 元，成為台股第 17 檔千金股。

據了解，輝達 AI 伺服器 GB200 的水冷快接頭，過往主要由外企供應，但富世達近期傳出通過輝達認證，進度優於預期，市場看好，富世達水冷快接頭未來可望隨母公司奇鋐 (3017-TW) 的水冷板一同出貨，將成為營運新動能。

‌

