安特羅IPO送件Q3可望核准 最快年底創新板掛牌上市

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-10 16:11

國光生技 (4142-TW) 旗下子公司安特羅生技 (6564-TW) 今 (10) 日宣布向證交所送件提出申請，可望在第三季核准，最快今年底在創新板掛牌上市。總經理張哲瑋表示，安特羅 IPO 的目的是為了留才，並持續開發新產品線、拓展新市場。

安特羅 2014 年 1 月為開發腸病毒 71 型疫苗而成立，並在 2018 年 9 月興櫃，目前資本額 7.2 億元。另外，安特羅於 2023 年取得全台第一張腸病毒疫苗藥證，今年 7 月也宣布旗下腸病毒 71 型疫苗臨床三期療效解盲順利且達標，保護力達 99.21%。

張哲瑋指出，自腸病毒疫苗上市以來，安特羅持續深耕小兒疫苗與檢測市場，下一階段將透過開發新產品線，深化東南亞市場。