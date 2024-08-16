Moxa強韌聯網智造與綠色轉型 2024台北國際自動化工業大展亮相

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-16 10:13

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四零四科技（Moxa）將在 8/21-8/24 舉行的 2024 年台北國際自動化工業大展上，以「強韌聯網 驅動智能與永續升級」為主題，展示其最新工業網路解決方案。面對全球數位轉型與淨零碳排趨勢，Moxa 致力協助企業實現智慧製造和永續發展目標。

本次展會中，Moxa 重點展示高頻寬工業骨幹網路，提供 100GbE/25GbE、16x10GbE 等高速傳輸解決方案，滿足低延遲、高精準度的產線通訊需求。在工業網路安全方面，公司基於 IEC 62443 標準，展示縱深防禦部署，強化工業資安防護。

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為推動邊緣 AI 應用，Moxa 推出新世代 x86 IPC 系列邊緣運算解決方案。在智慧製造領域，公司與合作夥伴展示 RPA 工廠自動化流程管理系統，以及設備健康狀態監控與預測系統。

因應綠色轉型需求，Moxa 展示碳排與環境監控、太陽能發電與儲能數據監控等應用。公司表示，這些解決方案旨在協助企業提升生產效率、實現智慧化管理，同時推進綠色永續發展。