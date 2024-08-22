Moxa 引領工業網路革新 TSN-G5000 獲全球首張 TSN 組件認證

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-22 11:17

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四零四科技 (Moxa) 的 TSN-G5000 系列工業級乙太網路交換器獲得 Avnu Alliance 頒發的全球首個 TSN 組件認證，標誌著時效性網路 (TSN) 技術在工業應用中的重大突破。

Avnu Alliance 總裁 Dave Cavalcanti 表示，此認證計畫是業界首個針對 TSN 功能進行驗證的平台，旨在確保 TSN 設備的符合性和跨廠商互通性。Moxa 憑藉其在工業乙太網路領域的專業知識和豐富經驗，成為推動此認證計畫的關鍵力量。

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Moxa 積極參與多個全球 TSN 專案，包括工業自動化 IEC/IEEE 60802 TSN Profile 和 IEEE 802.1 TSN Task Group，在將 IEEE SA 802.1 TSN 標準轉化為測試規格方面發揮了重要作用，這些努力有助於確保 TSN 技術能夠在全球不同市場中廣泛應用。

在台北國際自動化工業大展上，Moxa 展示了如何將 TSN 技術與現有的 EtherCAT 協議整合，以應對高速通訊和複雜網路架構的挑戰。通過將 EtherCAT Junction 模組與 TSN-G5000 系列交換器結合，Moxa 展現了其在推動智慧製造和產業數位轉型方面的創新能力。