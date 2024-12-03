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〈焦點股〉配息兩樣情！00919獲買盤相挺 00929急挫爆天量

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-03 12:05

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〈焦點股〉配息兩樣情！00919獲買盤相挺 00929急挫爆天量。（圖：shutterstock）

高股息 ETF 表現兩樣情！群益台灣精選高息 (00919-TW) 第 7 次配息預估配發 0.72 元，維持新高紀錄，股價應聲走揚，但擁有 92 萬受益人的月月配始祖復華台灣科技優息 (00929-TW) 配息五度縮水，降至 0.05 元新低，今 (3) 日引爆失望性賣壓，但盤中仍有部分買盤進場力挺，帶動成交爆出天量，午盤前已超過 95 萬張，在集中市場中居冠。

00929 今天以 17.89 元開盤後，早盤一度翻紅漲至 18.12 元，不少低接買盤進場卡位，但也有許多失望的股民趕著下車，使得市價再度翻黑，盤中下挫超過 1%，最低來到 17.7 元，截至中午 12 點前，成交量已來到 95.1 萬張，改寫掛牌以來的史上最大量紀錄。


反觀 00919，無懼高股息 ETF 「降息」寒冬，配息金額守住新高紀錄，本季維持配發 0.72 元，由於年化配息率高達 12%，今天吸引買盤進駐，市價上漲超過 1%，最高觸及 23.75 元，交投相當熱絡，午盤前成交量已超過 15 萬張。

觀察 00919 這 7 次配息金額分別為 0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72 元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，以 2 日收盤價 23.42 元計算，年化配息率約 12.3%，為連續 7 季衝破 10%，再度刷新台股 ETF 配息紀錄，逾 103.3 萬投資人可望同步受惠。

觀察 00929 今年配息金額狀況，今年 4、5、6 月皆配出歷史新高的 0.2 元，但隨即逐月下調，7、8 月配發 0.18 元，9 月配發 0.16 元，10 月配發 0.14 元，11 月進一步降至 0.11 元，12 月更直接腰斬僅配 0.05 元，網上引發股民一片哀號聲浪。

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