東洋自製後線抗生素新藥 12月起獲健保給付

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-02 19:23

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東洋 (4105-TW) 自主開發治療抗藥性革蘭氏陰性菌感染的後線抗生素「Polymyxin B 國產新療效、新使用途徑新藥」在今年 2 月取得食藥署藥證後，12 月起獲健保署健保給付，成為國內治療抗藥性革蘭氏陰性菌感染的健保用藥新選擇。

東洋指出，自製的後線抗生素新藥 Polymyxin B，不僅是第一個被國際主要抗生素治療指引列為治療建議的後線自製藥物，也是台灣第一個國產新療效後線抗生素新藥，成為東洋在後線抗生素領域的雙里程碑。

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東洋說明，抗藥性細菌的感染，不僅會延長病患住院天數也會增加醫療支出，如果不積極採取行動面對抗藥性問題，2025 年將會影響全球 2 至 3.5% 的 GDP，若以 2% 計算，台灣損失將超過新台幣 3000 億元；且到了 2035 年，全球人類平均壽命可能縮短 1.8 年。

為對抗抗藥性細菌帶來的醫療風險與降低健保支出，各醫師學會團體除呼籲重視抗藥性問題外，也鼓勵國內藥廠投入研發來生產符合臨床需求且具高品質的後線抗生素藥物。

因此，東洋自 2016 年起投入後線抗生素新藥 Polymyxin B 的研發，並在今年 2 月取得藥證。Polymyxin B 採用歐洲高品質原料並在符合 PIC/S GMP 國際製藥規範以及通過歐美查廠的六堵廠生產，由於具備對抗多重抗藥性細菌的能力，包含美國、歐洲、台灣等多個感染症醫學會的治療共識指引，都建議將 Polymyxin B 列為治療全身性侵襲性感染的重要藥物。