拜登赦免兒子 川普發文怒斥

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-02 17:45

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在白宮周日（1 日）發布美國總統拜登赦免兒子韓特（Hunter Biden）的聲明後，準總統川普在社交平台上發表聲明，批評拜登的行為。

川普表示，拜登利用總統職權赦免了兒子，是濫用權力。

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按照當前的時間安排，拜登將於 2025 年 1 月 20 日中午卸任，並將權力移交給川普。

韓特在拜登宣布赦免後發表聲明稱，他承認自己犯下的錯誤，並承擔了責任。韓特表示，他永遠不會將獲得的赦免視為理所當然。

韓特承諾接下來的日子「要幫助那些仍在患病和受苦的人」。

拜登赦免的罪行涵蓋了韓特的聯邦槍支重罪指控和此前針對 9 項聯邦稅務指控的認罪，讓韓特免於可能因此被判刑。

拜登在聲明中表示，他相信司法制度，而他在掙扎如何處理這件事情時，也相信赤裸裸的政治已滲透其中，導致司法不公。

拜登說，希望民眾理解，他身為父親和總統，為何做出這樣的決定。