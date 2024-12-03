兩年半來德國總理首訪烏克蘭 行前宣布將再提供6.5億歐元軍援

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-03 07:32

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德國總理蕭茲周一（2 日）抵達基輔，這是他兩年半以來首次訪問烏克蘭，他在行前宣布將再提供 6.5 億歐元軍援。

蕭茲在臨行前宣布，在與烏克蘭總統澤倫斯基的會晤中，他將再向烏克蘭提供 6.5 億歐元的軍事裝備，12 月就會交付。「我想在這裡明確表示，德國仍是烏克蘭在歐洲最堅定的支持者。」

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蕭茲指出，德國是烏克蘭第二大武器供應國，他也強調了在防止戰爭升級方面的審慎立場，聲稱不會向烏克蘭提供「金牛座」巡弋飛彈。

他表示，德國不應該在支持烏克蘭的問題上做出草率和魯莽的決定，尤其是在長程飛彈問題上。

這是自 2022 年烏克蘭戰爭爆發以來簫茲首次單獨訪問烏克蘭。2022 年 6 月他曾與法國總統馬克宏和義大利總理德拉吉共同訪烏。

雖然德國一直拖延提供長程飛彈，但美國、英國和法國並非如此，他們向基輔提供了 ATACMS 和「風暴影」飛彈。

此外，蕭茲一直對烏克蘭快速加入北約（NATO）持謹慎態度。近幾個月來，他一直強調找到一條通往和平之路的重要性，同時指出這條路不能凌駕於烏克蘭的利益之上。

儘管如此，蕭茲還是受到了澤倫斯基的批評，因為他在 11 月與俄羅斯總統普丁通話，這也是近兩年來西方國家現任領導人首次與普丁對話。

在那次談話中，蕭茲說，俄羅斯需要展示出與烏克蘭談判的意願，以實現公正和持久的和平。蕭茲也表達了德國對烏克蘭「堅定不移」的支持。

但普丁表示，任何和平協議都應該承認俄羅斯的領土利益和安全要求，包括烏克蘭放棄加入北約。