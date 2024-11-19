全聯拓電商版圖 隔日達更名為「全電商」明年底商品拚突破50萬項

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-19 18:48

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連鎖超市龍頭全聯今 (19) 日宣布，「隔日達」於 22 日更名為「全電商」，服務內容也將全面升級，力拚成為全聯千萬會員首選的電商平台，目前「全電商」商品數量已突破 15 萬項，預計至明年底一舉突破 50 萬項。

全聯說明，自 2022 年 7 月「隔日達」啟動以來，全聯憑藉在快消品價格上的優勢，積極拓展飲品、尿布、衛生紙和清潔用品等體積大、重量重的多元品類，並以箱購 0 元免運送到家的服務，成功打入競爭激烈的網購市場。

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而自 2023 年起，隔日達又整合旗下大潤發，並引進上百家品牌供應商，販售箱購日用品、家電、美妝保養、保健和寵物類等品類，會員人數也不斷成長，預計至年底全電商會員數將突破 70 萬人。