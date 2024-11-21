緯創旗下緯創醫學攜手北醫簽署MOU 推動智慧醫療發展

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-21 16:49

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緯創 (3231-TW) 旗下緯創醫學科技攜手臺北醫學大學簽署產學合作備忘錄 (MOU)，此次合作的臨床場域包含北醫 3 家附設醫院，雙方展開更深入的產學合作，一同推動智慧醫療的發展。

緯創醫學透過使用 BestShape VS 雷達偵測睡眠呼吸中止 OSA，以及陣發性呼吸 PB 的計算，建構機器學習與深度學習的框架，以達到最佳訓練與預測效果。雙方合作的睡眠研究論文已登上美國睡眠醫學會期刊 JCSM，而合作的產品預計明年取得台灣第二級智慧醫材。

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緯創醫學自主研發生產的 BestShape VS 是此次與北醫合作主要應用的智慧醫材，再不干擾患者正常生活的情況下，持續監測生理數據，包括呼吸、心跳、血壓和睡眠品質，且能將這些數據與潛在疾病進行關聯分析。

BestShape VS 在心臟內科、胸腔內科、血液透析中心展開不同的臨床驗證，透過連續性的監測與分析，對於睡眠呼吸中止症、心臟病、呼吸系統疾病等不同病徵，提供更完整訊息，協助臨床醫生更精準診斷。